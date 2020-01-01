Папа римский ударил женщину по руке во время новогоднего праздника

1 января 202012:00

Папа римский Франциск ударил женщину по руке, когда вышел навстречу к верующим на площади Святого Петра в Риме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на твиттер CBS News.

Женщина попыталась во время прохождения понтифика мимо верующих привлечь внимание папы римского, из-за ограждения схватив его за руку.

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Духовный глава католической церкви нервно воспринял действия женщины, ударив ее по рукам несколько раз.

Охрана папы римского немедленно вмешалась в ситуацию.

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