Папа римский ударил женщину по руке во время новогоднего праздника

Папа римский Франциск ударил женщину по руке, когда вышел навстречу к верующим на площади Святого Петра в Риме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на твиттер CBS News.

Женщина попыталась во время прохождения понтифика мимо верующих привлечь внимание папы римского, из-за ограждения схватив его за руку.