Папа Римский подарил России часть Туринской плащаницы

Папа Римский Франциск передал России частицу Туринской плащаницы. Он вручил реликвию оперной певице Светлане Касьян, которая отметила свое 35-летие в компании понтифика, сообщает сайт KP.RU. Глава Римско-католической церкви впервые в истории произвел артистку в Дамы Ордена святого Сильвестра. Такой чести она удостоена за заслуги в оперном искусстве.

Как говорит Касьян, она осознаёт всю возложенную на неё миссию. Певица хочет построить в российской столице часовню, чтобы выставить в ней святыню для поклонения.

Туринская плащаница - льняное полотно с отпечатками окровавленного тела. На одной половине ткани - образ мужского тела со сложенными впереди руками, на второй - его изображение со спины. Считается, что в нее Иосиф положил снятого с креста Христа. После длительных исследований итальянские ученые подтвердили подлинность ткани, сотканной в I веке нашей эры.

Также установлено, что тело было обёрнуто этой тканью 40 часов. Так как плащаница не повреждена, можно предположить, что тело, которое в ней лежало, как бы испарилось. Контур, который образовался на ткани – лик, руки, тело – результат сильной энергии, которая исходила от этого тела.

Туринская плащаница с 1694 года хранится в Туринском соборе в последней часовне левого прохода, под Королевской трибуной. Она запечатана внутри футляра, который помещён в большой металлический ящик, а тот положен в сундук.

