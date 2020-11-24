Панов: будет ли ЕГЭ – уже неважно
Писатель Вадим Панов в беседе с НСН отметил, что коронавирус уже повлиял на образование школьников сильнее, чем ожидалось.
В Минпросвещения заявили, что в настоящее время не обсуждают отмену ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
Писатель Вадим Панов в интервью НСН выразил обеспокоенность тем, как сегодняшние школьники смогут работать врачами и пилотами после дистанционного образования.
«Коронавирус уже сделал для нашего и, возможно, мирового образования больше, чем ожидалось. Фактически, можно говорить о том, что последний учебный год – с прошлого февраля до, возможно, нынешнего февраля – пропал, поскольку удаленная система образования, при всех ее грандиозных плюсах, о которых нам рассказывают, не имеет ничего общего с понятием «системное образование». А что касается ЕГЭ, которое заключается в расстановке галочек или крестиков в нужных местах, это уже неважно – отказываться от него или нет. Другое дело, как потом люди, получившие такое образование и сдавшие такие экзамены, будут работать врачами, пилотами, инженерами, но кого это интересует, правда? На наш век хватит», – прокомментировал он.
Тем временем, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН отметил печальное отношение россиян к профессии учителя. Согласно опросу, наименее престижными профессиями жители России назвали работу уборщика, продавца и учителя.
«Вот так, господа, россияне ставят примерно на одну доску учителя и уборщика. О времена, о нравы!», — сказал музыкант.
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