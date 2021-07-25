Памятник Че Геваре собираются установить в Крыму

«В 2023 году команданте Че Геваре исполнилось бы 95 лет. Активисты нашей организации предложили установить памятник команданте в честь дружбы между Россией и Кубой», — цитирует Кивико телеканал РЕН ТВ.

Монумент появится в поселке Оленевка Черноморского района. Его установят на территории проведения фестиваля экстремальных видов спорта «Extreme Крым». Сооружение станет одним из первых памятников команданте в России, пишут «Известия».

По данным РОДК, Че Гевара в начале 1960-х годов посещал Крым. Однако, документальных подтверждений этой поездки не осталось.

Эрнесто Че Гевара являлся одним из лидеров революции на Кубе в 1959 году. Был назначен министром промышленности, президентом Национального банка Кубы.

