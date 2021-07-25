Памятник Че Геваре собираются установить в Крыму
В Крыму планируют установить памятник кубинскому революционеру Эрнесто Че Геваре. Об этом рассказала вице-премьер крымского правительства, руководитель крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой (РОДК) Ирина Кивико.
«В 2023 году команданте Че Геваре исполнилось бы 95 лет. Активисты нашей организации предложили установить памятник команданте в честь дружбы между Россией и Кубой», — цитирует Кивико телеканал РЕН ТВ.
Монумент появится в поселке Оленевка Черноморского района. Его установят на территории проведения фестиваля экстремальных видов спорта «Extreme Крым». Сооружение станет одним из первых памятников команданте в России, пишут «Известия».
По данным РОДК, Че Гевара в начале 1960-х годов посещал Крым. Однако, документальных подтверждений этой поездки не осталось.
Эрнесто Че Гевара являлся одним из лидеров революции на Кубе в 1959 году. Был назначен министром промышленности, президентом Национального банка Кубы.
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