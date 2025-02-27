Память Жириновского отказались увековечить в Ярославле

Так, было отклонено предложение общественного деятеля Сергея Казанского, который обратился с просьбой согласовать установку мемориальной таблички в администрацию Ярославского государственного университета имени Павла Демидова. По словам Казанского, Жириновский был заслуженным юристом России и неоднократно выступал в стенах учебного заведения.

С доводами общественника не согласился проректор вуза Александр Краснов. Он сослался на законодательство страны, не позволяющее вмешиваться в учебный процесс политическим партиям. Также Краснов отметил, что здание принадлежит государству, а не вузу.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой установить мемориальную доску Петру Мамонову на доме в Большом Каретном переулке в Москве, где музыкант и актер родился и жил. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

