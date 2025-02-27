Память Жириновского отказались увековечить в Ярославле
Увековечить память покойного основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского отказались в Ярославле. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
Так, было отклонено предложение общественного деятеля Сергея Казанского, который обратился с просьбой согласовать установку мемориальной таблички в администрацию Ярославского государственного университета имени Павла Демидова. По словам Казанского, Жириновский был заслуженным юристом России и неоднократно выступал в стенах учебного заведения.
С доводами общественника не согласился проректор вуза Александр Краснов. Он сослался на законодательство страны, не позволяющее вмешиваться в учебный процесс политическим партиям. Также Краснов отметил, что здание принадлежит государству, а не вузу.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой установить мемориальную доску Петру Мамонову на доме в Большом Каретном переулке в Москве, где музыкант и актер родился и жил. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru