Памфилова заявила о неготовности системы онлайн-голосования для РФ

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что система удалённого электронного голосования пока ещё не готова к функционированию в масштабе страны. Такую позицию председатель ЦИК озвучила во время тестирования онлайн-голосования, общаясь с экспертами. По словам Памфиловой, избирателям необходимо доходчиво объяснить особенности работы данной технологии.

Она подчеркнула, что именно для настройки системы и организуются пилотные проект для с целью её отработки. Глава ЦИК пообещал преодолеть «костность мышления и замшелые стереотипы», передает ТАСС. Для этого, по её словам, надо принимать во внимание результаты социологических опросов о тех вопросах, которые до сих пор не понятны гражданам.

Памфилова видит задачу в том, чтобы не просто переводить технические нормативы, а разъяснять, почему это надежно, «довольно прозрачно» и гарантирует тайну голосования.

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в течение трёх дней с 11 по 13 сентября в Курской и Ярославской областях. Чтобы отдать свой голос дистанционно, жители должны подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября. Понятие «дистанционное электронное голосование» введено законом, подписанным 23 мая президентом Владимиром Путиным.

