Памфилова выступила против предложения разрешить россиянам голосовать с 16 лет

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что голосовать на выборах должны люди зрелого возраста, сообщает РИА Новости.

Памфилова: выборы в новых регионах состоятся 10 сентября

По её словам, предоставлять избирательное право в 16 лет преждевременно, так как шестнадцатилетние – это «всего лишь школьники», живущие «в достаточно тепличных условиях».

«Они ещё не научились работать, не знают многих аспектов жизни», - заключила она.

Ранее Памфилова допустила перенос выборов в новых регионах если «возникнет серьёзная опасность жизни и здоровью жителей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВыборыГолосованиеЭлла Памфилова

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