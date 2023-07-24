Памфилова выступила против предложения разрешить россиянам голосовать с 16 лет

По её словам, предоставлять избирательное право в 16 лет преждевременно, так как шестнадцатилетние – это «всего лишь школьники», живущие «в достаточно тепличных условиях».

«Они ещё не научились работать, не знают многих аспектов жизни», - заключила она.

Ранее Памфилова допустила перенос выборов в новых регионах если «возникнет серьёзная опасность жизни и здоровью жителей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

