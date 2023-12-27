Памфилова: в ДЭГ на выборах президента смогут принять участие 38 млн человек

Глава Центрального избирательного комитета (ЦИК) РФ Элла Памфилова в эфире канала «Россия 24» заявила, что четыре года назад проголосовать дистанционно могли всего несколько тысяч россиян.

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По её словам, на предстоящих выборах президента России в 2024 году воспользоваться дистанционным голосованием смогут уже более трети потенциальных избирателей.

«Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут проголосовать около 38 млн – это больше трети потенциальных избирателей - в 29 регионах», - указала она.

Ранее Памфилова заявила, что возможность голосования с украинским паспортом предоставят жителям новых регионов на выборах президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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