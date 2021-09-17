Памфилова рассказала о серьёзных атаках на ресурсы онлайн-голосования
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказал о кибер-атаках на портал федеральной платформы дистанционного электронного голосования. Она назвала их «серьёзными» и уточнила, что половина всех попыток идёт с территории Соединённых Штатов Америки.
Кроме того, по данным главы ЦИК, 25% интернет-атак идёт из Германии, из Южной Кореи - 20%, из Китая - 5%. Хакеры также пытаются взломать портал госуслуг. По словам Памфиловой, «атаки тоже зашкаливают».
Во втором случае на США также приходится половина всех атак, а Германию – четверть. Ещё 10% приходится уже на Россию, столько же на Китай. С территории Украины зафиксировано 5% кибер-атак.
«Интерес к выборам большой», - заметила глава ЦИК РФ.
Элла Памфилова также уточнила, что в качестве наблюдателей заявлено свыше 421 тысячи человек, больше всего от партий – более 257 тысяч.
Выборы в Госдуму восьмого созыва впервые проходят в России в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Также проводятся прямые выборы глав девяти субъектов федерации и 39 региональных законодательных собраний.
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