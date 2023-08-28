Памфилова пообещала бороться с «подлыми виртуальными крысами» на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова уверена, что по мере приближения выборов президента России число хакерских атак на российскую инфраструктуру будет только расти. Она обещает работать над тем, чтобы не проскочила «ни одна подлая виртуальная крыса». Ее слова приводит РИА Новости.

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«Наши высококлассные специалисты и действуют, чтобы ни одна, как говорится, подлая виртуальная крыса не проскочила, чтобы ни одной «черной дырочки» не возникло на наших интернет-ресурсах», - заявила Памфилова.

Она добавила, что избирательная комиссия сегодня переходит на российское «железо» и программное обеспечение, а потому Памфилова считает степень защиты отечественных сервисов «очень высокой».

«У нас другого выхода нет - на войне, как на войне - пусть и информационной», - отметила глава ЦИК.

Ранее Памфилова заявила, что России, будучи властью меньшинства не нужна западная демократия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ЦИКЭлла ПамфиловаВыборы Президента России

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