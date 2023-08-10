Памфилова осудила призыв Рады не признавать выборы в новых регионах России
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова прокомментировала призыв Верховной Рады не признавать выборы в новых российских регионах, сообщает ТАСС.
Она осудила требование украинских депутатов. «Для нас имеет решающее значение мнение народа России, признание результатов выборов со стороны наших избирателей», – сказала она.
Ранее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что Киев призвал иностранные правительства и международные организации не признавать выборы в новых российских регионах. По его словам, это обращение поддержали 287 парламентариев Украины.
Юридическая отмена президентских выборов невозможна, при этом их исход предрешен «социологически», сказал в эфире НСН Сергей Марков, сравнив Путина с Рузвельтом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru