Памфилова осудила призыв Рады не признавать выборы в новых регионах России

Она осудила требование украинских депутатов. «Для нас имеет решающее значение мнение народа России, признание результатов выборов со стороны наших избирателей», – сказала она.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что Киев призвал иностранные правительства и международные организации не признавать выборы в новых российских регионах. По его словам, это обращение поддержали 287 парламентариев Украины.

Юридическая отмена президентских выборов невозможна, при этом их исход предрешен «социологически», сказал в эфире НСН Сергей Марков, сравнив Путина с Рузвельтом.

