Памфилова оценила явку на выборах
29 сентября 202113:38
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова призвала не сравнивать прошедшие выборы в Госдуму с 2016 годом, сообщает РИА Новости.
По её мнению, с учётом пандемии явка на выборах была «очень высокой», а пять лет назад «были совершенно другие времена».
Ранее Памфилова заявила, что в выборах, которые прошли в России 17-19 сентября, приняли участие 56 483 685 граждан РФ или 51,72% от числа избирателей, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru