Памфилова оценила явку на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова призвала не сравнивать прошедшие выборы в Госдуму с 2016 годом, сообщает РИА Новости.

По её мнению, с учётом пандемии явка на выборах была «очень высокой», а пять лет назад «были совершенно другие времена».

Ранее Памфилова заявила, что в выборах, которые прошли в России 17-19 сентября, приняли участие 56 483 685 граждан РФ или 51,72% от числа избирателей, сообщает RT.

