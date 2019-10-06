Ozon обещает клиентам компенсировать ожидание доставки из-за забастовки курьеров
Несмотря на двухдневную забастовку курьеров Ozon в Санкт-Петербурге часть сотрудников работает в штатном режиме. Они доставляют клиентам заказы, сообщает представитель пресс-службы Ozon Дарья Чалая.
В компании в субботу уведомили заказчиков о возможных задержках с доставкой – вплоть до вторника следующей недели.
«Служба поддержки компании подберет для них удобный интервал доставки и предоставит компенсацию за задержку», - отмечается в официальном сообщении пресс-службы.
Дарья Чалая сообщила, что значительная часть сотрудников вышла на маршруты для доставки заказов. Она также опровергла сведения о 200 бастующих.
«Речи о том, что 200 сотрудников отказались работать (как написали некоторые медиа), не идет», - заявила Чалая.
Представитель пресс-службы Ozon отметила, что требования бастующих курьеров разделены на оперативные, которые планируют решить в течение недели, и несрочные. Их будут решать до конца октября.
Напомним, в Санкт-Петербурге сегодня состоялась встреча курьеров Ozon с руководством компании. Бастующие передеали свои требования, связанные с невыплатой сентябрьской зарплаты и изменением штрафных коэффициентов.
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