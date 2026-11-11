Овчинская: Законопроект о защите от «коттеджного рабства» нуждается в доработке

Готовящийся ко второму чтению законопроект «О малоэтажных жилых комплексах» нуждается в доработке, заявила депутат Госдумы от ЛДПР, член комитета по строительству и ЖКХ Яна Овчинская.



Проект закона призван устранить многолетний правовой вакуум в коттеджных поселках. Он закрепляет понятие общего имущества — дорог, КПП, площадок и инженерных коммуникаций, распределяет доли в нем пропорционально площади участков и регулирует порядок управления.



По словам парламентария, проект решает ключевую проблему «коттеджного рабства» – жителям гарантируется законное право беспрепятственного и бесплатного проезда к своим домам, доступ экстренных служб, а доля в общем имуществе теперь будет автоматически переходить новому собственнику при продаже участка, исключая произвол застройщиков или аффилированных управляющих компаний. Кроме того, собственники смогут сами выбирать способ управления.



Вместе с тем, в текущей версии сохраняются существенные финансовые риски для владельцев домов, считает Овчинская. Если ранее инфраструктуру обслуживал девелопер, то теперь затраты на налоги, поддержание коммуникаций и дорогостоящий ремонт дорог могут лечь непосильным бременем на жителей поселков эконом-класса.



При этом отдать дороги и сети местным властям на практике крайне сложно. Муниципалитеты неохотно принимают ветхие коммуникации на баланс из-за нехватки бюджетов, а процедура добровольного отказа от участков под дорогами не распространяется на капитальные объекты, в частности, КПП и трубопроводы, и требует согласия абсолютно всех собственников.



«Законопроект решает назревшую проблему, но ключевые риски — финансовая нагрузка на собственников и нежелание муниципалитетов брать на баланс изношенную инфраструктуру — не устранены. Без дополнительных стимулов для муниципалитетов и упрощения процедур закон может привести к тому, что посёлки останутся без должного содержания инфраструктуры», — резюмировала Овчинская.



Ко второму чтению, рассказала депутат, ее фракция предлагает обязать муниципалитеты принимать дорожную сеть поселков на баланс в заявительном порядке в жестко установленные сроки, сделать бесплатными процедуры межевания и кадастрирования участков под проездами и коммуникациями, а также предоставить жителям четкий выбор – управлять поселком самостоятельно через ТСН либо централизованно передать бремя содержания общих сетей государству.

