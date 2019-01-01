Оюб Титиев выйдет на свободу по УДО

Шалинский горсуд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, передает РИА «Новости».

Прокуратура и администрация колонии поддержали прошение об УДО. Выйти на свободу Титиев сможет через 10 дней.

9 января 2018 года Оюб Титиев выехал из Курчалоя в сторону села Майртуп, где должен был в 9 часов утра встретиться со своим знакомым. По дороге его «Ладу Калину» остановили сотрудники ДПС, по официальной версии — для проверки документов. При последовавшем досмотре машины полицейские обнаружили «полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов». Затем Титиев был под сопровождением доставлен в курчалоевский РОВД для медицинского освидетельствования, а пакет с веществом отправлен на экспертизу. В тот же день «Мемориал» сообщил о задержании своего руководителя в Чечне

Суд 18 марта 2019 года приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков. Правозащитник отказался обжаловать приговор, но вину при этом не признал.