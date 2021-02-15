«Домодедово» и банк «Открытие» ответили на запросы «Кривой линии НСН»

Проект «Кривая линия» также ждёт разъяснений от тульских властей по поводу дома с протекающей крышей, жильцы которого пытаются доказать его аварийность.

1

Банк «Открытие» отреагировал на жалобы клиента-ипотечника

На протяжении полугода Татьяна Иванова пыталась добиться перерасчета графика платежей по ипотечному кредиту после того, как кредитная организация в июле списала с ее счета сумму, превышающую ежемесячный платеж, да еще и назначила пени как на просроченную выплату. Затем списания продолжились в хаотичном порядке: произвольные суммы и в разные даты. Добиться ответа от самого банка Ивановой до сих пор не удавалось. После обращения НСН банк ответил в течение суток, обещав как можно быстрее скорректировать график платежей и провести перерасчет. Наша слушательница подтвердила, что банк с ней связался и пообещал в течение 10 дней решить все вопросы. Мы ждем от г-жи Ивановой подтверждений тому, что проблема окончательного решения проблемы.


2

«Домодедово» ответило за «потерянный» участок федеральной трассы

В проект «Кривая линия» обратились жители села Сельвачёво Московской области. Часть дороги протяженностью три с половиной километра, которая соединяет аэропорты «Домодедово» и «Жуковский», а так же является единственным путем для местных жителей в столицу, остался без хозяина. И, как следствие, на участке образуются пробки, и дорога приходит в негодность. Со слов наших слушателей, аэропорт запрещает им за собственные средства проводить ямочный ремонт дороги.

В «Домодедово» эту информацию опровергли, заявив, что аэропорт никогда не препятствовал ремонту дороги местным жителям. Из полученного от пресс-службы аэропорта ответа следует, что участок относится к автомобильным дорогам необщего пользования, используется для технологического проезда к объектам обеспечения деятельности аэропорта. Более содержательного ответа по решению этой проблемы мы ждем от администрации Подмосковья.

3

Жители Тулы пытаются доказать городу, что их дом аварийный

Жители Тулы уже четыре года пытаются доказать городской администрации, что дом, в котором они проживают, находится в аварийном состоянии. На свои деньги они провели две экспертизы, которые признали дом аварийным. Однако эти доводы городские власти посчитали неубедительными, а ремонт текущей крыши – «нецелесообразным». Жильцы вынуждены мириться с текущими потолками и провалившимися полами. Зато им проходят счета за услуги ЖКХ, соразмерные плате за проживание в новостройке. НСН обратилась с официальными запросами к главе городской администрации Тулы Дмитрию Миляеву и губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

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ФОТО: ИА "НСН"
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