«Домодедово» и банк «Открытие» ответили на запросы «Кривой линии НСН»

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В проект «Кривая линия» обратились жители села Сельвачёво Московской области. Часть дороги протяженностью три с половиной километра, которая соединяет аэропорты «Домодедово» и «Жуковский», а так же является единственным путем для местных жителей в столицу, остался без хозяина. И, как следствие, на участке образуются пробки, и дорога приходит в негодность. Со слов наших слушателей, аэропорт запрещает им за собственные средства проводить ямочный ремонт дороги.

В «Домодедово» эту информацию опровергли, заявив, что аэропорт никогда не препятствовал ремонту дороги местным жителям. Из полученного от пресс-службы аэропорта ответа следует, что участок относится к автомобильным дорогам необщего пользования, используется для технологического проезда к объектам обеспечения деятельности аэропорта. Более содержательного ответа по решению этой проблемы мы ждем от администрации Подмосковья.

