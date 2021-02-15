«Домодедово» и банк «Открытие» ответили на запросы «Кривой линии НСН»
Проект «Кривая линия» также ждёт разъяснений от тульских властей по поводу дома с протекающей крышей, жильцы которого пытаются доказать его аварийность.
Банк «Открытие» отреагировал на жалобы клиента-ипотечника
На протяжении полугода Татьяна Иванова пыталась добиться перерасчета графика платежей по ипотечному кредиту после того, как кредитная организация в июле списала с ее счета сумму, превышающую ежемесячный платеж, да еще и назначила пени как на просроченную выплату. Затем списания продолжились в хаотичном порядке: произвольные суммы и в разные даты. Добиться ответа от самого банка Ивановой до сих пор не удавалось. После обращения НСН банк ответил в течение суток, обещав как можно быстрее скорректировать график платежей и провести перерасчет. Наша слушательница подтвердила, что банк с ней связался и пообещал в течение 10 дней решить все вопросы. Мы ждем от г-жи Ивановой подтверждений тому, что проблема окончательного решения проблемы.
«Домодедово» ответило за «потерянный» участок федеральной трассы
В проект «Кривая линия» обратились жители села Сельвачёво Московской области. Часть дороги протяженностью три с половиной километра, которая соединяет аэропорты «Домодедово» и «Жуковский», а так же является единственным путем для местных жителей в столицу, остался без хозяина. И, как следствие, на участке образуются пробки, и дорога приходит в негодность. Со слов наших слушателей, аэропорт запрещает им за собственные средства проводить ямочный ремонт дороги.
В «Домодедово» эту информацию опровергли, заявив, что аэропорт никогда не препятствовал ремонту дороги местным жителям. Из полученного от пресс-службы аэропорта ответа следует, что участок относится к автомобильным дорогам необщего пользования, используется для технологического проезда к объектам обеспечения деятельности аэропорта. Более содержательного ответа по решению этой проблемы мы ждем от администрации Подмосковья.
Жители Тулы пытаются доказать городу, что их дом аварийный
Жители Тулы уже четыре года пытаются доказать городской администрации, что дом, в котором они проживают, находится в аварийном состоянии. На свои деньги они провели две экспертизы, которые признали дом аварийным. Однако эти доводы городские власти посчитали неубедительными, а ремонт текущей крыши – «нецелесообразным». Жильцы вынуждены мириться с текущими потолками и провалившимися полами. Зато им проходят счета за услуги ЖКХ, соразмерные плате за проживание в новостройке. НСН обратилась с официальными запросами к главе городской администрации Тулы Дмитрию Миляеву и губернатору Тульской области Алексею Дюмину.
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