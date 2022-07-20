«Отток населения»: Специалист назвал основные тренды внутренней миграции
Владимир Волох отметил, что по-прежнему не решается проблема оттока населения с приграничных и северных территорий, а также перемещения на запад.
Во внутренней миграции сохраняется проблема оттока населения на запад, заявил член общественного совета при МВД, профессор ГУУ, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох в пресс-центре НСН.
«Внутренняя миграция присутствует, есть ряд негативных трендов. Это касается оттока населения с восточных рубежей, мы наблюдаем, что количество населения в приграничных территориях у нас сокращается. Надо посмотреть по северным регионам – что делать, есть проблемы. Дальний Восток, Сибирь, люди уезжают на запад. А там нужны трудовые ресурсы, население, в европейской части население увеличивается», - отметил он.
Иностранные граждане внимательно относятся к административным правонарушениям, потому что это чревато выдворением из страны, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
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