«Отток населения»: Специалист назвал основные тренды внутренней миграции

Во внутренней миграции сохраняется проблема оттока населения на запад, заявил член общественного совета при МВД, профессор ГУУ, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох в пресс-центре НСН.

«Внутренняя миграция присутствует, есть ряд негативных трендов. Это касается оттока населения с восточных рубежей, мы наблюдаем, что количество населения в приграничных территориях у нас сокращается. Надо посмотреть по северным регионам – что делать, есть проблемы. Дальний Восток, Сибирь, люди уезжают на запад. А там нужны трудовые ресурсы, население, в европейской части население увеличивается», - отметил он.

Иностранные граждане внимательно относятся к административным правонарушениям, потому что это чревато выдворением из страны, заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

