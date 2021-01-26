Соловьев назвал удар женщине в живот «отталкиванием ногой»

По мнению телеведущего, её не ударили, а «оттолкнули ногой, упираясь в живот». Он также усомнился в том, что такой инцидент мог попасть на камеру без предварительной подготовки к провокации.

54-летняя Маргарита Юдина получила удар в живот на акции протеста в Петербурге 23 января, когда обратилась к задержавшим человека бойцам ОМОН с вопросом: «Зачем вы его схватили, ребята?». Женщина отлетела как минимум на 1,5 метра и ударилась головой об асфальт.

Позже Юдина была госпитализирована в больницу. На следующий день напавший на нее боец ОМОНа пришел извиняться перед камерами. В интервью петербургскому изданию она сообщила, что полковник полиции настаивал на ее выписке из реанимации, несмотря на полученную черепно-мозговую травму. Пострадавшая собирается писать заявление в СК: «Если ОМОН не прощает брошенного в него стаканчика, почему мы должны прощать удары по голове?», – объяснила свое решение Юдина.

