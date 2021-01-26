Соловьев назвал удар женщине в живот «отталкиванием ногой»
Телеведущий и фигурант расследования Алексея Навального Владимир Соловьев заявил в эфире программы «Полный контакт», что удар бойца ОМОН в живот женщине стал результатом провокации на несанкционированной властями акции протеста 23 января.
В Петербурге ОМОНовец ударил женщину ногой в живот pic.twitter.com/N8cLH2xClG— Рустем Адагамов (@adagamov) January 23, 2021
По мнению телеведущего, её не ударили, а «оттолкнули ногой, упираясь в живот». Он также усомнился в том, что такой инцидент мог попасть на камеру без предварительной подготовки к провокации.
54-летняя Маргарита Юдина получила удар в живот на акции протеста в Петербурге 23 января, когда обратилась к задержавшим человека бойцам ОМОН с вопросом: «Зачем вы его схватили, ребята?». Женщина отлетела как минимум на 1,5 метра и ударилась головой об асфальт.
Позже Юдина была госпитализирована в больницу. На следующий день напавший на нее боец ОМОНа пришел извиняться перед камерами. В интервью петербургскому изданию она сообщила, что полковник полиции настаивал на ее выписке из реанимации, несмотря на полученную черепно-мозговую травму. Пострадавшая собирается писать заявление в СК: «Если ОМОН не прощает брошенного в него стаканчика, почему мы должны прощать удары по голове?», – объяснила свое решение Юдина.
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