Отставному военному дали 12,5 лет за госизмену

Мосгорсуд признал виновным в государственной измене капитана российской армии в отставке Андрея Жукова, приговорив его к 12 с половиной годам строгого режима, передаёт «Интерфакс».

Подробности дела под грифом «совершенно секретно» не разглашаются.

Известно, что Жуков был арестован в июне 2018 года. Как писали СМИ, он был свидетелем по делу о разглашении гостайны на форуме о военной истории.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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