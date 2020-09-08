Отставному военному дали 12,5 лет за госизмену
8 сентября 202011:39
Мосгорсуд признал виновным в государственной измене капитана российской армии в отставке Андрея Жукова, приговорив его к 12 с половиной годам строгого режима, передаёт «Интерфакс».
Подробности дела под грифом «совершенно секретно» не разглашаются.
Известно, что Жуков был арестован в июне 2018 года. Как писали СМИ, он был свидетелем по делу о разглашении гостайны на форуме о военной истории.
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8 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru