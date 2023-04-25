«Отойти и не беспокоить»: Как вести себя при встрече с гадюкой

Укус гадюки неприятен и сопряжен с болевыми ощущениями, однако вероятность смертельного исхода для взрослого человека крайне мала, сказал НСН Борис Самойлов.

В преддверии майских дачных выходных завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов рассказал в интервью НСН, насколько велик риск встретиться в столичном и соседних регионах с ядовитой змеей.

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По словам эксперта, погода нынешней весной идеальна для змей, поэтому их активность весьма высока.

«В этом году на Европейской территории России весна теплая, даже ночью температура воздуха не ниже 10 градусов. В таких условиях змеи активны с утра и до поздней ночи, тем более, что сейчас у них сезон спаривания после зимней спячки», — сказал Самойлов.

Собеседник НСН отметил, что вероятность летального исхода после укуса ядовитой змеи в Подмосковье и окрестных регионах крайне мала.

«Кроме гадюк, у нас нет других ядовитых змей, ужей и медянок бояться и вовсе не стоит. Да и гадюка — не кобра и не гюрза. Конечно, ее укус сопряжен с определенными болевыми ощущениями, но смертельный исход для взрослого человека практически исключен», — заверил он.

В заключение Самойлов рассказал, как вести себя при встрече с гадюкой.

«Прежде всего, нужно отличить ее от ужа. Это очень легко сделать. У основания головы ужа два симметричных оранжевых или ярко-желтоватых пятна — с правой и с левой сторон головы. Их очень хорошо видно, они служат своеобразным сигналом. Ужей бояться не стоит. А вот от гадюки лучше всего отойти в сторонку. И, конечно, ни в коем случае не стоит ее беспокоить, потому что гадюка может рассердиться, а ее агрессия может быть серьезной. Так что здесь все зависит от человека», — подытожил собеседник НСН.

Ранее герпетолог и змеелов Владислав Старков рассказал, что после укуса змеи необходимо выдавить яд, выпить антигистаминную таблетку и больше отдыхать. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com
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