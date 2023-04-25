«Отойти и не беспокоить»: Как вести себя при встрече с гадюкой
Укус гадюки неприятен и сопряжен с болевыми ощущениями, однако вероятность смертельного исхода для взрослого человека крайне мала, сказал НСН Борис Самойлов.
В преддверии майских дачных выходных завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов рассказал в интервью НСН, насколько велик риск встретиться в столичном и соседних регионах с ядовитой змеей.
По словам эксперта, погода нынешней весной идеальна для змей, поэтому их активность весьма высока.
«В этом году на Европейской территории России весна теплая, даже ночью температура воздуха не ниже 10 градусов. В таких условиях змеи активны с утра и до поздней ночи, тем более, что сейчас у них сезон спаривания после зимней спячки», — сказал Самойлов.
Собеседник НСН отметил, что вероятность летального исхода после укуса ядовитой змеи в Подмосковье и окрестных регионах крайне мала.
«Кроме гадюк, у нас нет других ядовитых змей, ужей и медянок бояться и вовсе не стоит. Да и гадюка — не кобра и не гюрза. Конечно, ее укус сопряжен с определенными болевыми ощущениями, но смертельный исход для взрослого человека практически исключен», — заверил он.
В заключение Самойлов рассказал, как вести себя при встрече с гадюкой.
«Прежде всего, нужно отличить ее от ужа. Это очень легко сделать. У основания головы ужа два симметричных оранжевых или ярко-желтоватых пятна — с правой и с левой сторон головы. Их очень хорошо видно, они служат своеобразным сигналом. Ужей бояться не стоит. А вот от гадюки лучше всего отойти в сторонку. И, конечно, ни в коем случае не стоит ее беспокоить, потому что гадюка может рассердиться, а ее агрессия может быть серьезной. Так что здесь все зависит от человека», — подытожил собеседник НСН.
Ранее герпетолог и змеелов Владислав Старков рассказал, что после укуса змеи необходимо выдавить яд, выпить антигистаминную таблетку и больше отдыхать. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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