«Кинопоиск» обжалует штраф за фильмы с ЛГБТ-контентом и маркировкой «18+»

В «Кинопоиске» полагают, что закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений.

Также в онлайн-кинотеатре уточнили, что возрастную маркировку фильмов сменили на «18+», как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений.

Ранее Мещанский суд Москвы назначил телеканалу ТВ-3 штраф в четыре млн рублей за демонстрацию информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

