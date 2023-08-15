«Кинопоиск» обжалует штраф за фильмы с ЛГБТ-контентом и маркировкой «18+»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» планирует обжаловать решение суда по новому штрафу за ЛГБТ-контент, сообщил представитель стримингового сервиса «Газете.Ru».

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В «Кинопоиске» полагают, что закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений.

Также в онлайн-кинотеатре уточнили, что возрастную маркировку фильмов сменили на «18+», как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений.

Ранее Мещанский суд Москвы назначил телеканалу ТВ-3 штраф в четыре млн рублей за демонстрацию информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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