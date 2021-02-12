«Отменное». Песков рассказал о здоровье Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, зачем Владимир Путин делает прививки, сообщает ТАСС.
«У президента, тьфу-тьфу, отменное здоровье, а как раз прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье», - заявил представитель Кремля, отказавшись рассказывать о графике прививок главы государства.
Ранее Песков рассказал, что Путин принял решение привиться от коронавируса, сообщает RT. По его словам, российский лидер сам сообщит в той форме, в которой он хочет, и в то время, в которое он посчитает целесообразным».
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