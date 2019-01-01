Открыто движение на участке магистрали М-11 в Тверской области

Движение по участку скоростной магистрали М-11 запущено сегодня, 3 июля, в Тверской области. Длина дорожного полотна в Конаковском и Калининском районах составила 53 км.

Отмечается, что на новом участке были построены две транспортные развязки. В том числе, речь идет о съезде в направлении Завидово и Конаково на 124 км. Открытый участок – это второй этап строительства трассы М-11 в Тверской области. Первый участок в объезд Вышнего Волочка был открыт в ноябре 2014 года раньше запланированного срока. Это позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из наиболее сложных участков магистрали М-10. При строительстве этого участка, как и всей автомагистрали, использовались высокие стандарты качества, технологий, строительных материалов, а также учтены повышенные требования к безопасности дорожного движения.

Участие в торжественной церемонии открытия магистрали приняли Полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что открытие трассы М-11 привело к формированию высоких требований к дорогам региона

«Мы начали ремонт и строительство своих региональных дорог, исходя из международных стандартов, которые заложены при строительстве трассы М-11. Для Тверской области открытие дороги М-11 - это повышение инвестиционной и туристической привлекательности нашего региона», - отметил Руденя.

Уточняется, что общая протяженность автомагистрали М-11 составляет 669 км, из них 278 км – по Тверской области. Трасса проходит параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» в обход всех населенных пунктов.



