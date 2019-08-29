Открытие выставки «Шедевры Подмосковья» ожидается в конце сентября

Выставка «Шедевры Подмосковья» готовится к открытию в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» к концу сентября. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что в рамках выставки на площади 1,2 тысяч кв.м. будут представлены десятки произведений искусства, собранные из 11 разных музеев Подмосковья. В частности, на выставке можно будет увидеть экспонаты из музея-усадьбы Архангельское, музея-заповедника Абрамцево и других региональных музеев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в планах проводить в «Новом Иерусалиме» интересные знаковые мероприятия, чтобы популяризировать новое место, пишет телеканал.

«Новый Иерусалим» находится в подмосковной Истре.



