Открытие выставки «Шедевры Подмосковья» ожидается в конце сентября
Выставка «Шедевры Подмосковья» готовится к открытию в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» к концу сентября. Об этом сообщает телеканал «360».
Отмечается, что в рамках выставки на площади 1,2 тысяч кв.м. будут представлены десятки произведений искусства, собранные из 11 разных музеев Подмосковья. В частности, на выставке можно будет увидеть экспонаты из музея-усадьбы Архангельское, музея-заповедника Абрамцево и других региональных музеев.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в планах проводить в «Новом Иерусалиме» интересные знаковые мероприятия, чтобы популяризировать новое место, пишет телеканал.
«Новый Иерусалим» находится в подмосковной Истре.
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