Открылся Форум НКО Московской области
В Московской области открылся форум некоммерческих организаций. В работе принимают участие члены Общественной палаты РФ, Подмосковья и муниципальных общественных палат региона, депутаты региональной думы, руководители НКО и СМИ.
Организатором мероприятия выступила Комиссия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных фондов и общественных объединений совместно с Комиссией по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области.
«Нам важно, чтобы некоммерческие организации из Московской области узнали о мерах поддержки, которые есть в регионе. А они весьма значительные», - заявил председатель Комиссии по поддержке СО НКО, благотворительных фондов и общественных объединений ОП Московской области Евгений Арсентьев.
По его словам, форум – завершающее мероприятие этого года, который был непростым, но сложные ситуации всегда сплачивают.
«Мы вместе, мы дружны, все занимаемся гуманитарной помощью присоединенным республикам и нашим бойцам на фронте», - отметил Арсентьев.
Участники форума обсудили механизмы взаимодействия власти, некоммерческих организаций, бизнеса и средств массовой информации, возможность предоставления государственных грантов и субсидий для НКО. Представили наиболее успешные региональные практики, работу Центра поддержки гражданских инициатив.
Отдельные тематические сессии - социальное предпринимательство и организация гуманитарной помощи в новых регионах России.
«В этом году из Подмосковья на Донбасс отправлено практически 2 тысячи тонн гуманитарного груза. А когда началась частичная мобилизация, менее чем за 2 месяца было собрано около 200 тонн и отправлено 100 тонн всего самого необходимого для защитников Отечества – начиная от продуктов и заканчивая дополнительным обмундированием», - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
По её словам, в Московской области большое количество людей вовлечены в эту работу, мы стараемся максимально поддерживать их инициативы и проекты.
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