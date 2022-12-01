Открылся Форум НКО Московской области

В Московской области открылся форум некоммерческих организаций. В работе принимают участие члены Общественной палаты РФ, Подмосковья и муниципальных общественных палат региона, депутаты региональной думы, руководители НКО и СМИ.

Организатором мероприятия выступила Комиссия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных фондов и общественных объединений совместно с Комиссией по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области.

«Нам важно, чтобы некоммерческие организации из Московской области узнали о мерах поддержки, которые есть в регионе. А они весьма значительные», - заявил председатель Комиссии по поддержке СО НКО, благотворительных фондов и общественных объединений ОП Московской области Евгений Арсентьев.

По его словам, форум – завершающее мероприятие этого года, который был непростым, но сложные ситуации всегда сплачивают.

«Мы вместе, мы дружны, все занимаемся гуманитарной помощью присоединенным республикам и нашим бойцам на фронте», - отметил Арсентьев.

Участники форума обсудили механизмы взаимодействия власти, некоммерческих организаций, бизнеса и средств массовой информации, возможность предоставления государственных грантов и субсидий для НКО. Представили наиболее успешные региональные практики, работу Центра поддержки гражданских инициатив.

Отдельные тематические сессии - социальное предпринимательство и организация гуманитарной помощи в новых регионах России.

«В этом году из Подмосковья на Донбасс отправлено практически 2 тысячи тонн гуманитарного груза. А когда началась частичная мобилизация, менее чем за 2 месяца было собрано около 200 тонн и отправлено 100 тонн всего самого необходимого для защитников Отечества – начиная от продуктов и заканчивая дополнительным обмундированием», - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

По её словам, в Московской области большое количество людей вовлечены в эту работу, мы стараемся максимально поддерживать их инициативы и проекты.

