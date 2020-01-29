Отец, бросивший сыновей в Шереметьеве, отпущен под подписку о невыезде

Мужчина, оставивший двоих своих детей в московском аэропорту Шереметьево, выпущен из-под стражи под подписку о невыезде, сообщает ОТР. Ранее Виктор Гаврилов сам явился в полицию в городе Батайске Ростовской области. Он пояснил, что хотел забрать мальчиков, после устройства на работу.

В минувшее воскресенье 41-летний Гаврилов прилетел из Хабаровска в Москву с сыновьями 5 и 8 лет. Он оставил детей прямо в здании аэровокзала и отправился в Ростов-на-Дону. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».