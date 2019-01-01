Общество

Отечественный таргетный препарат для лечения рака протестируют на людях

22 мая21:52

В России начинается официальное тестирование первого российского таргетного препарата для лечения рака желудка - алофаниба, сообщает «Свободная пресса».

Таргетная терапия является одним из значительных направлений фармакотерапии рака. Таргетная терапия рака, как ожидается, будет более эффективной, чем прежние виды лечения.

Онколог: До предотвращения рака на практике пока далеко

Разрешение на проведение клинического исследования безопасности и предварительной эффективности медикамента.

Отмечается, что в исследованиях будут задействованы больные раком желудка. Исследование будет проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Ростове-на-Дону.

Онкологические заболевания являются системными и затрагивают, так или иначе, все органы и системы человека. Современные исследования продемонстрировали, что у каждого человека в организме регулярно возникают раковые клетки и микроопухоли, которые гибнут и рассасываются под воздействием системы противоопухолевого иммунитета.

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