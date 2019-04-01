Отделениям «Юнармии» присвоят имена выдающихся людей

Региональные отделения «Юнармии» назовут в честь выдающихся людей. Штабу во Владимирской области – национального героя, князя Дмитрия Пожарского, в Смоленской области присвоят имя Юрия Гагарина, в Костромской – генерал-майора Николая Волкова. Такое решение принял Главный штаб организации на своем заседании.

По мнению лидера «Юнармии» Героя России Роман Романенко, присвоение имен региональным отделениям – это дань памяти, благодарность за подвиги и уважение к истории своей страны, пишут argumenti.ru.

«Юнармия» – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, которое было основано по инициативе Министерства обороны и при поддержке президента России. На сегодня в рядах движения насчитывается более 450 тысяч участников. Соучредителями движения является: ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация Вооруженных сил России, ЦСКА в лице его заместителя Светланы Хоркиной, а также Валентина Терешкова и Валерий Востротин.

