Отбывающий наказание экс-губернатор Хорошавин получит компенсацию
Верховный суд РФ отменил все решения, которые касались продления ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Адвокат Василий Иванов пояснил РИА Новости, что для осужденного на 13 лет Хорошавина ничего не изменится, но он получил право на компенсацию.
По словам защитника, бывший сахалинский глава получит компенсацию от Российской Федерации, которую ему назначил ЕСПЧ, передает RT. Речь идет о сумме в 50 тысяч евро.
Александра Хорошавина признали виновным в получении взяток 9 февраля 2018 года, напоминает РЕН ТВ. Суд назначил ему 13 лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей.
Ранее сенатор Алексей Кондратьев в эфире НСН, комментируя дело Хорошавина, заявил, что в России сейчас неприкасаемых нет.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
- Новости за ночь: Помпео может стать преемником Болтона
- Трамп разгневал американцев в годовщину трагедии 11 сентября
- Кондолиза Райс пресекла разговоры о «российском вмешательстве» в выборы США
- На маршрут Москва-Петербург запустят ежедневные «Ласточки»