От смены правительства народ культурнее не станет

Премьер назначен, правительство сформировано – за работу, товарищи. На этой неделе были окончательно утверждены структура и состав нового российского правительства, которое возглавил бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Одновременно кадровые изменения коснулись еще некоторых органов власти страны, в частности, Генпрокуратуры – ее возглавил 44-летний Игорь Краснов. По совпадению, преемнику Мишустина во главе ФНС Даниилу Егорову тоже 44. В целом в составе нового кабмина много молодых лиц.

В информационном проекте «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» корреспонденты НСН традиционно опрашивают первых лиц политического Олимпа о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире. Сегодня в эфире НСН лидер группы «Альянс» Игорь Журавлев рассуждает о том, чего ждать от «омолодившегося» правительства.

«Во всяком случае, это точно говорит о том, что что-то будет меняться. Но в какую сторону? Если мы говорим о министерстве культуры, что, собственно говоря, меня в первую очередь касается, то я не думаю, что что-то произойдет – да оно и не может произойти – от смены правительства. Не думаю, что народ вдруг станет культурнее. Так не бывает».

Новая глава упомянутого музыкантом «Альянса» министерства культуры – тоже молодой современный человек. Эта самая «современность», в частности, присутствие в соцсетях, сыграла с Ольгой Любимовой злую шутку. Ее отставки стали требовать сразу после назначения из-за всплывшей в сети фотографии в майке с нецензурной надписью. По некоторым данным, фото было сделано еще 13 лет назад, когда о министерской должности она и помыслить не могла. В отличие от многих злопыхателей, с юмором отнесся к этой истории народный артист России, джазмен Игорь Бутман. В эфире НСН он заявил, что не видит в фотографии ничего оскорбительного.

«Видимо, человек с чувством юмора. Я думаю, если она надела такую майку, то хотела вызвать какую-то улыбку, какие-то эмоции. Бывает, люди надевают майки, где написано "Я могу второй концерт Рахманинова сыграть, а могу и кой-куда послать", то есть примерно то, что у нее на майке. Я думаю, это шутка, ничего неприязненного я не вижу. Ну, надел человек майку, прикололся, она же тогда не знала, что она будет министром культуры».

Кстати, как заметила в интервью НСН писатель и общественный деятель Мария Арбатова, «лучшее, что после себя оставил Мединский – это Ольга Любимова». Арбатова пояснила, что именно Любимова начала публиковать бюджеты субсидирования российского кино, и «вывела всех на чистую воду». А майка – не в ней же министр на заседания кабмина ходит…

