«От 113 тысяч рублей»: Магазины открыли предзаказ на iPhone 16 в России

Торговые сети в России открыли предзаказ на новый iPhone 16, цены сообщаются на сайтах крупных магазинов.

Так, в «М.Видео» стартовый iPhone 16 оценили в 113 тысяч рублей, iPhone 16 Pro — 153 тысячи рублей, iPhone 16 Pro Max — 190 тысяч рублей. На «Яндекс Маркете» также доступны для заказа iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Флагманы оценены в 200 и 210 тысяч рублей соответственно, при этом цены растут в зависимости от комплектации, стоимость доходит до 250 тысяч.

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Компания Apple представила iPhone 16 с новой сенсорной кнопкой сбоку для быстрого доступа к камере 9 сентября. Пользователей ждет новый чип A18, в корпорации заявили, что новая модель будет на 30% быстрее, чем iPhone 15. Также компания вернула расположение двух камер на задней панели — друг под другом, как на iPhone 12. Модель представлена в пяти цветах, включая розовый, зеленый и голубой.

Также Apple представила новые смарт-часы. Гаджет имеет самый тонкий корпус по сравнению с предыдущими моделями — 9,7 мм, а также самый большой дисплей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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