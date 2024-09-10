«От 113 тысяч рублей»: Магазины открыли предзаказ на iPhone 16 в России

Компания Apple представила iPhone 16 с новой сенсорной кнопкой сбоку для быстрого доступа к камере 9 сентября. Пользователей ждет новый чип A18, в корпорации заявили, что новая модель будет на 30% быстрее, чем iPhone 15. Также компания вернула расположение двух камер на задней панели — друг под другом, как на iPhone 12. Модель представлена в пяти цветах, включая розовый, зеленый и голубой.

Также Apple представила новые смарт-часы. Гаджет имеет самый тонкий корпус по сравнению с предыдущими моделями — 9,7 мм, а также самый большой дисплей, передает «Радиоточка НСН».

