Осуждены полицейские, забившие до смерти задержанного в Вольске
Суд вынес вердикт по делу двух бывших полицейских из города Вольска Саратовской области, которые до смерти избили задержанного. Их признали виновными в превышении полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего. Экс-сотрудников МВД приговорили к 10 и 10,5 годам колонии строго режима, сообщает «ФедералПрессс».
По данным следствия, ночью 26 сентября 2019 года двое силовиков задержали 41-летнего прохожего за совершение административного правонарушения. Полицейские надели на мужчину наручники, доставили к городскому кладбищу и сильно избили. Несчастный умер на месте.
После ЧП МВД Саратовской области по результатам служебной проверки отправило в отставку непосредственных начальников палачей в погонах.
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