Осужденный по делу Шакро Молодого генерал СК вышел по УДО

Суд Нижнего Тагила освободил бывшего генерала Следственного комитета России Дениса Никандрова, осужденного за взятки на 5,5 лет колонии. Он был выпущен на свободу по УДО, сообщает Telegram-канал Baza.

В суде пояснили, что администрация колонии характеризовала экс-генерала положительно. Не возражала против ходатайства о досрочном освобождении и прокуратура, передает ТАСС.

Денис Никандров был осужден в августе 2018 года за получение взятки от представителей криминального сообщества за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца) — приближенного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Всего по делу о взятках в СКР проходили 14 фигурантов, в том числе экс-руководитель главка Александр Дрыманов.

В эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов ранее заявил, что осужденный Никандров, как и любой другой, имеет право на условно-досрочное освобождение.

