Осужденный бывший мэр Владивостока Пушкарев подписал контракт с Минобороны
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями, подписал контракт с Министерством обороны. Об этом рассказал адвокат экс-чиновника Руслан Омельченко в беседе с РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что Пушкарев якобы отправится на специальную военную операцию.
«Могу лишь сообщить, что мой доверитель подписал контракт с Минобороны», — отметил Омельченко.
Игорь Пушкарев возглавлял мэрию Владивостока с мая 2008-го по ноябрь 2017 года, напоминает РЕН ТВ. В 2019 году Тверской суд в Москве приговорил его к 15 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей по делу о коррупции и злоупотреблении полномочиями. В 2022-м суд во Владивостоке признал экс-мэра виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему пять лет заключения. Общее наказание для бывшего чиновника составило 15 лет 3 месяца колонии строгого режима.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru