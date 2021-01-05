Осужденные за взятки россияне получили штрафы на сумму 31 млрд рублей

Осужденные по статье о коррупции в России лица накопили к концу 2020 года штрафов на общую сумму в 31 млрд рублей, пишет «Газета.ру» со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что с января по ноябрь 2020 года у судебных приставов на исполнении находились более 8,5 тысяч производств по взысканию штрафов на 34,5 млрд рублей по делам осужденных за коррупцию. К 1 декабря количество производств сократилось до 6,4 тысяч, а сумма составила 31,1 млрд рублей.

ФССП сообщила, что разыскивает 608 осужденных коррупционеров, долг которых перед государством составил 1,5 млрд рублей.

Ранее издание RT сообщало, что в начале 2021 года в России появится онлайн-база данных злостных нарушителей ПДД, которые регулярно получают штрафы.





