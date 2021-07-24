Осужденного в США за попытку атаки на Tesla россиянина депортировали на родину
Осужденного в США за попытку кибератаки на компанию Tesla россиянина Егора Крючкова депортировали на родину. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на иммиграционную и таможенную службу США.
Как отметили в ведомстве, Крючкова депортировали 21 июля.
Россиянина задержали в США в августе прошлого года, месяц спустя ему предъявили обвинение в сговоре с целью совершения кибервзлома американской корпорации. Крючков признал вину. Глава компании Tesla Илон Маск подтвердил, что целью кибератаки было его предприятие. По версии следствия, Крючков пытался подкупить одного из сотрудников Tesla и внедрить во внутренние компьютерные сети вредоносное программное обеспечение.
В мае суд в Неваде признал россиянина виновным в сговоре с целью нанести ущерб системам Tesla и приговорил к десяти месяцам содержания под стражей и депортации. Кроме того, в качестве компенсации затрат на внутреннее расследование с Крючкова постановили взыскать 14 825 долларов.
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