Осужденного в США за попытку атаки на Tesla россиянина депортировали на родину

Осужденного в США за попытку кибератаки на компанию Tesla россиянина Егора Крючкова депортировали на родину. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на иммиграционную и таможенную службу США.

Как отметили в ведомстве, Крючкова депортировали 21 июля.

Россиянина задержали в США в августе прошлого года, месяц спустя ему предъявили обвинение в сговоре с целью совершения кибервзлома американской корпорации. Крючков признал вину. Глава компании Tesla Илон Маск подтвердил, что целью кибератаки было его предприятие. По версии следствия, Крючков пытался подкупить одного из сотрудников Tesla и внедрить во внутренние компьютерные сети вредоносное программное обеспечение.

В мае суд в Неваде признал россиянина виновным в сговоре с целью нанести ущерб системам Tesla и приговорил к десяти месяцам содержания под стражей и депортации. Кроме того, в качестве компенсации затрат на внутреннее расследование с Крючкова постановили взыскать 14 825 долларов.

