Осужденного в Израиле россиянина Карлика обвинили в убийстве спортсмена СССР

Обвинение в двух убийствах, которые были совершены в Санкт-Петербурге в 2000-х годах, предъявлено Дмитрию Карлику, ранее осужденному в Израиле. Такую информацию распространил главк Следственного комитета по северной столице.

Сотрудники ведомства совершили специально командировочную поездку в еврейское государства с целью исполнения запроса об оказании международно-правовой помощи. Российские следователи считают, что Карлик в двухтысячных годах состоял в организованной преступной группе, которой руководил бизнесмен Олега Каштело.