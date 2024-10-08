Осужденного в Израиле россиянина Карлика обвинили в убийстве спортсмена СССР
Обвинение в двух убийствах, которые были совершены в Санкт-Петербурге в 2000-х годах, предъявлено Дмитрию Карлику, ранее осужденному в Израиле. Такую информацию распространил главк Следственного комитета по северной столице.
Сотрудники ведомства совершили специально командировочную поездку в еврейское государства с целью исполнения запроса об оказании международно-правовой помощи. Российские следователи считают, что Карлик в двухтысячных годах состоял в организованной преступной группе, которой руководил бизнесмен Олега Каштело.
По данным следствия, в январе 2000 года Каштело заказал в Петербурге убийство своего телохранителя. Карлик выступил в качестве соисполнителя преступления. В СКР пришли к выводу, что 15 июня того же года Карлик с подельником напали на члена сборной СССР по тройному прыжку Вячеслава Бордукова. Они хотели похитить его иномарку Audi A6. Спортсмен в итоге был убит.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», длительное время Бордуков считался пропавшим без вести. Его останки были найдены только в мае нынешнего года. В Израиле Дмитрий Карлик отбывает наказание за шесть убийств. Ему присудили шесть пожизненных сроков. Каштело известен также в качестве соучредителя ночного клуба «Грибоедов». Криминальный бизнесмен задержан и арестован в феврале 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru