Осужденного в Израиле россиянина Карлика обвинили в убийстве спортсмена СССР

Обвинение в двух убийствах, которые были совершены в Санкт-Петербурге в 2000-х годах, предъявлено Дмитрию Карлику, ранее осужденному в Израиле. Такую информацию распространил главк Следственного комитета по северной столице.

Сотрудники ведомства совершили специально командировочную поездку в еврейское государства с целью исполнения запроса об оказании международно-правовой помощи. Российские следователи считают, что Карлик в двухтысячных годах состоял в организованной преступной группе, которой руководил бизнесмен Олега Каштело.

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По данным следствия, в январе 2000 года Каштело заказал в Петербурге убийство своего телохранителя. Карлик выступил в качестве соисполнителя преступления. В СКР пришли к выводу, что 15 июня того же года Карлик с подельником напали на члена сборной СССР по тройному прыжку Вячеслава Бордукова. Они хотели похитить его иномарку Audi A6. Спортсмен в итоге был убит.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», длительное время Бордуков считался пропавшим без вести. Его останки были найдены только в мае нынешнего года. В Израиле Дмитрий Карлик отбывает наказание за шесть убийств. Ему присудили шесть пожизненных сроков. Каштело известен также в качестве соучредителя ночного клуба «Грибоедов». Криминальный бизнесмен задержан и арестован в феврале 2024 года.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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