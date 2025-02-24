Оставившей дочь в туалете турецкого аэропорта россиянке дали 15 лет тюрьмы
Россиянку Екатерину Бурнашкину, оставившую новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи в Турции, приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение принял суд в Анталье. Бурнашкину приговорили к тюремному сроку за покушение на убийство близкого родственника.
Инцидент произошел в октябре 2024 года. Россиянка 2006 года рождения оставила новорожденную в аэропорту и собиралась вместе с матерью вылететь в РФ. Женщин задержали. Против Бурнашкиной возбудили уголовное дело, ее обвиняли в оставлении ребенка в опасности. Россиянку арестовали, ее мать освободили под подписку о невыезде, а позже оправдали.
Генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик отмечал, что консульство ведет работу над возвращением новорожденной девочки на родину, напоминает 360.ru.
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