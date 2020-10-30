Останки десятков детей нашли в захоронении под Псковом
Возле деревни Глоты Псковской области найдены останки 73 детей, сообщает пресс-служба Следственного Комитета России.
Они обнаружены в захоронении расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками мирных граждан. Всего в окрестностях Моглинского концлагеря и населенных пунктов Глоты и Андрохово извлекли останки 188 человек. По ним проводятся судебно-медицинские экспертизы.
Также в результате 10 раскопок найдено много артефактов, свидетельствующих о том, что расстреляно было именно гражданское население.
Из архивных источников следствие получило информацию о том, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было убиты более трёх тысяч советских граждан.
Напомним, в июле 2020 года историко-архивная экспертиза подтвердила подлинность так называемых екатеринбургских останков в рамках расследования убийства царской семьи Романовых.
Два года назад в Следственном комитет Российской Федерации заявили, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность человеческих останков, обнаруженных в районе Поросенкова лога в урочище Ганина Яма в окрестностях областного центра, членам императорской семьи, а также их приближённым. Помимо этого, было установлено родство императора Александра III и погибшего человека, который ранее был идентифицирован как Николай II.
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