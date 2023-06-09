Останина предложила дать бесплатные путевки детям из приграничных регионов России
Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН призвала российские власти рассмотреть вопрос об отправке детей из приграничных и новых районов страны в детские лагеря.
«Неправильно это, когда дети с родителями находятся в эвакуационных центрах. С одной стороны, хорошо, может быть и безопасно, но только питание и малоподвижный образ жизни – это неправильный. Мы должны сделать все, но с согласия родителей, конечно. Кто из них откажется, чтобы их ребенок все летом провел в «Артеке» или в «Орленке»? Ну давайте тогда откажемся от коммерческой части путевок, и все путевки в федеральных центрах отдадим детям из приграничных районов. Я думаю, все сегодня поймут, почему детям из Белгорода сегодня надо быть там», - сказала Останина.
Нина Останина в пресс-центре НСН также сообщила, что все детские лагеря в Крыму и Краснодарском крае продолжают свою работу,а заведения в новых регионах в выполняют задачу для расселения мобилизованных. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru