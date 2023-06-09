Останина: Ни один детский лагерь в Крыму и Краснодарском крае не закрыт
Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН сообщила, что все детские лагеря в Крыму и Краснодарском крае продолжают свою работу, а детские заведения в новых российских регионах выполняют задачу для расселения мобилизованных.
«Ни один лагерь ни в Крыму, ни в Краснодарском крае не закрыт, и в данном случае это уже выбор самих родителей. Хотя понятно, что логистика достаточно сложная, и понятны опасения многих родителей, которые боятся, что детям там грозит опасность и здоровье, но на сегодняшний день не закрыт ни один лагерь», - отметила Останина.
Отвечая на вопрос об организации отдыха в новых регионах России, собеседница сообщила, что ранее функционировавшие лагеря сегодня являются местами размещения мобилизованных.
«Там, если не ошибаюсь, было семь загородных лагерей. Они, как правило, становятся местами размещения мобилизованных. Поэтому детей из новых регионов разместят не только в федеральных центрах вроде «Артека» или «океана», но и региональных», - добавила депутат.
Она также предложила вручить бесплатные путевки детям из приграничных регионов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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