Основателя «школы хакеров» арестовали по делу о фейках про армию

В Москве Преображенский суд отправил под стражу основателя «Гражданской школы хэкеров» 50-летнего Илью Васильева, сообщает РБК.

Он обвиняется в распространении фейков про армию России, заявил его адвокат Оскар Черджиев. В своих постав в соцсетях мужнина писал об ударах российских войск по территории Украины. Свою вину Васильев не признал.

Правозащитник отметил, что ходатайство о заключении программиста под стражу «немотивированно и необоснованно». Черджиев указал, что Васильев ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет постоянный источник доходов, занимается общественно полезной деятельностью.

Васильев известен в интернете под именем Арви Хэккер, в 1990-е годы он открыл в Москве «Гражданскую школу хэкеров».

