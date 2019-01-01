Оскорбивший Путина грузинский журналист не потеряет работу

Генеральный директор телеканала «Рустави 2» Паата Салия, который был назначен на должность после увольнения предшественника Ники Гварамии, заявил, что не планирует увольнять сотрудников редакции. Свое решение он озвучил в эфире Palitra TV.

Решение распространяется и на телеведущего Георгия Габунию, который в эфире телеканала оскорбительно высказался в адрес российского президента Владимира Путина, отмечает RT.

«В этом случае я не являюсь ни противником, ни сторонником. Я уже сказал и зафиксировал позицию, что все остаются на своих местах», — приводит цитату Пааты Салии Sputnik Грузия.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН рассказал об отношении граждан к медиа-тандему телекомпании «Рустави-2» Габунии-Гварамии.

