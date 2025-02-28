«Осадки вместо солнца»: Снег и морозы вернутся в Москву в середине марта
Роман Вильфанд рассказал НСН, что начало марта будет теплым, но без солнца, а в середине месяца столицу вновь ждет зимняя погода со снегом и морозами.
Начало марта в Москве будет теплее нормы на три градуса, но солнце покинет столицу, заявил в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, в выходные температура повысится до трех градусов тепла.
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«Разговоры о том, что начало марта будет аномально теплым, мы считаем преувеличением. Да, март начнется с повышения температуры. Уже в субботу существенно изменится режим погоды. В последнюю неделю февраля погода в Москве была просто изумительная – без осадков, солнце от восхода до заката. Ночи были очень морозные, а днем отметки приближались к нулю. Уже завтра антициклон уходит на юго-восток, будет облачно с прояснениями. А уже в понедельник-вторник будет просто облачно, возможен и дождик, и мокрый снег. Воздушные массы идут с запада, поэтому ночные температуры существенно повысятся – максимум 5-7 градусов ниже нуля. Днем в выходные будет от 1 до 3 градусов тепла», - рассказал он.
Следующая неделя, по прогнозам, также будет теплее нормы, но снег и морозы могут вернуться в Москву уже в середине марта.
«Со вторника днем температура повысится до пяти градусов. Это довольно теплое начало, на три градуса выше нормы, но не аномальное отличие. В среднем март прогнозируется выше нормы, теплым. Но все-таки март – это зимний месяц, средняя температура ниже нуля по климату. Поэтому в марте будет еще снег выпадать, будет понижение температуры до 8-10 градусов ниже нуля. Это прогнозируется ближе к середине месяца», - отметил собеседник НСН.
Метеорологическая весна придет в Москву и Подмосковье на 2—3 недели раньше положенного срока, сообщил ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Радиоточка НСН».
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