Осадки ожидаются в Москве на выходных
25 ноября 202012:40
Осадки ожидаются в Москве на выходных, передает РИА Новости.
В субботу температура ожидается около нуля градусов ночью, до плюс двух днем, в воскресенье похолодает до 4 градусов мороза, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег.
Ветер в субботу будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, в воскресенье - с северо-востока с той же скоростью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru