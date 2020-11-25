Осадки ожидаются в Москве на выходных, передает РИА Новости.

В субботу температура ожидается около нуля градусов ночью, до плюс двух днем, в воскресенье похолодает до 4 градусов мороза, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег.

Ветер в субботу будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, в воскресенье - с северо-востока с той же скоростью.



