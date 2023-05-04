Орнитолог заявил о росте популяции соколов-сапсанов в Москве
Поступают данные, что соколов-сапсанов видели в новых местах в Москве, но орнитологи не всегда могут проверить эти сведения из-за частых экспедиций, сказал НСН Александр Сорокин.
Соколы-сапсаны, живущие около шпиля здания МИД, осваивают бокс, установленный орнитологами для их гнездования, ученые по-прежнему надеются получить от них птенцов. Об этом НСН заявил руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин.
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Ранее портал NEWS.ru сообщал, что после ремонта шпиля здания МИД, проведенного в 2017 году, живущая возле него пара соколов-сапсанов так ни разу и не вывела птенцов, хотя им были созданы все условия и даже установлено искусственное гнездо. По мнению Сорокина, надежда на получение потомства от птиц сохраняется.
«Во-первых, они продолжают там жить. Могут, конечно, отлучиться зимой на какое-то время, но не всегда. Во-вторых, мы за ними наблюдаем, даже удалось их сфотографировать. Они осваивают бокс, который мы установили для их гнездования на самом верху, у основания шпиля. Отмечу, что по-прежнему живут сапсаны на здании МГУ и на высотке на Котельнической набережной», — отметил Сорокин.
Орнитолог также рассказал как изменилась популяция соколов-сапсанов в Москве.
«Она не уменьшилась, конечно, поступают сведения, что их видели в новых местах. Однако не все удается проверить, поскольку мы часто отлучаемся в экспедиции. Но, на наш взгляд, популяция сапсанов постепенно растет», — подытожил он.
Ранее Сорокин заявил, что благодаря изучению рациона питания сапсанов орнитологам удается открывать новые для Москвы виды птиц. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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