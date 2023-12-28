Организаторы всероссийского проекта «Билет в будущее» подвели итоги 2023 года

В рамках всероссийского проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее», реализуемого с 2018 года, в 2023 году прошло множество полезных выставок и мероприятий для учащихся и педагогов. Его активно поддерживали передовые российские СМИ (свыше 32000 публикаций) и соцсети (более 280000 упоминаний).

Одним из ключевых форматов этого года стало внедрение профессионального минимума в российских школах. С 1 сентября в 38000 школ состоялось 16 уроков курса «Россия — мои горизонты». Занятия проходили каждый четверг.

Кроме того, в рамках исторических парков «Россия — Моя история» состоялась интерактивная квест-выставка «Лаборатория будущего». Ее гостями стали 348115 участников. В рамках нее в игровой форме школьникам рассказали об интересующих их специальностях. Всего учащиеся смогли познакомиться с более чем 30 профессиональными отраслями и 300 профессиями.

Также в уходящем году заработал первый цифровой город «Профиград». Он набрал 13 млн просмотров. Школьники смогли пройти виртуальные пробы на профессии, которые пришлись им по душе, — от учителя до инженера-испытателя космических аппаратов. Еженедельно в кинотеатре профиграда выходят выпуски, рассказывающие о самых разных профессиях, а в подкасте «Клуб любителей понедельников» звездные гости рассказывают о своей работе и дают ответы на актуальные вопросы.

Отметился выставкой «Просвещение: большие перемены» Фонд Гуманитарных Проектов. Экспозиция стала наиболее посещаемой исторической мультимедийной выставкой зимы — более 250 тысяч гостей. На ней продемонстрированы наиболее яркие достижения российского просвещения за последние 30 лет.

Безусловно, главным профориентационным событием года стал Фестиваль профессий в Екатеринбурге, который прошел 21-22 марта. Его гостями стали главы региональных министерств образования и региональные операторы проекта «Билет в будущие», передовые эксперты профориентации школьников и представители нацпроектов, а также педагоги. Фестиваль посетили свыше 4000 школьников региона.

Нельзя не упомянуть и о Всероссийском профориентационном марафоне «Россия — мои горизонты», организованном совместно с VK. Он прошел в онлайн-формате в режиме «открытого диалога» и собрал свыше 7 млн просмотров. В марафоне участвовали эксперты и спикеры Минпросвещения России, Фонда Гуманитарных Проектов, «Билета в будущее», VK Education и ключевых партнеров проекта, а также педагоги и учащиеся столичных и подмосковных школ.

