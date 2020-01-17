Организаторов шествия в Москве обвинили в хайпе на имени адвоката Маркелова

Брат застреленного в Москве адвоката Станислава Маркелова Михаил обвинил организаторов шествия против изменений в Конституцию в хайпе на имени покойного. Это заявление прозвучало в ответ на призыв московского муниципального депутата Юлии Галяминой выйти на улицы всем, кто выступает против изменений в Конституцию РФ.

«Семья уже устала от того, что каждый раз пытаются полоскать имя моего брата», - сказал Михаил Маркелов в интервью Ura.ru, говоря об акциях, проводимых 19 января каждого года.

Михаил добавил, что его брат был аполитичным человеком и имел другое мировоззрение. По словам собеседника издания, из-за того, что политические активисты регулярно используют их фамилию в своих целях, семье адвоката пришлось переехать в Белоруссию.

Ранее Галямина заявила, что на акции памяти, согласованной с мэрией Москвы, пройдет марш против изменений в Конституции России.

Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурина были застрелены в Москве 19 января 2009 года. По подозрению в убийстве были задержаны и осуждены бывшие члены националистической группировки.

