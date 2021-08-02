Организаторов митингов обяжут сдавать финансовый отчет

Теперь организаторам нужно будет указывать сумму собранных средств, описывать расходы и прикладывать копии платежек. Кроме ФИО и ИНН организатора, нужно будет предоставлять данные о банковском счете и подрядчиках, которые предоставляют товары и услуги для мероприятия.

Нововведение коснется всех массовых мероприятий, на которых будет более 500 граждан.

