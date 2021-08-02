Организаторов митингов обяжут сдавать финансовый отчет

МВД утвердило приказ, обязующий организаторов митингов сдавать финансовый отчет в течение 45 дней после проведения акции, сообщил «Коммерсантъ».

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Теперь организаторам нужно будет указывать сумму собранных средств, описывать расходы и прикладывать копии платежек. Кроме ФИО и ИНН организатора, нужно будет предоставлять данные о банковском счете и подрядчиках, которые предоставляют товары и услуги для мероприятия.

Нововведение коснется всех массовых мероприятий, на которых будет более 500 граждан.

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ФОТО: скрин видео Дождь/Эдуард Бурмистров
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