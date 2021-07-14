Суд назвал массовую драку мигрантов в Москве «сочетанием митинга и шествия»
Кузьминский суд Москвы квалифицировал драку мигрантов в столице как публичное массовое мероприятие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление суда.
«12 июля в юго-восточной части города состоялось публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга (скандируя лозунги на национальных языках) и шествия, несогласованного с органами исполнительной власти Москвы с количеством участников около 200 человек», - говорится в постановлении.
В суде отметили, что в этом «мероприятии» участвовали граждане Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
При этом драка между ними произошла у метро «Кузьминки» на почве «национального конфликта».
В постановлении также отмечается, что «участники мероприятия» мешали автомобилистам и пешеходам. В частности, они «перекрыли доступ граждан, не являющихся участниками данного публичного мероприятия», к остановкам общественного транспорта, метро и магазинам.
Шестеро задержанных арестованы Кузьминским судом на 15 суток. В среду в суд поступили еще 19 протоколов.
Массовая драка мигрантов произошла у метро «Кузьминки» в ночь на 13 июля. В Департаменте региональной безопасности Москвы назвали поводом для драки бытовой конфликт, случившийся незадолго до нее в Подмосковье. В полицию были доставлены 103 участника конфликта. Иностранцев, участвовавших в драке, выдворят за пределы России.
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